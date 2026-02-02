Catania a portata di smartphone: arriva l’app del Comune con info su servizi e festa di Sant’Agata

Il Comune di Catania lancia la sua applicazione ufficiale: uno strumento digitale gratuito e intuitivo per connettere cittadini e turisti ai servizi, alle news e alle celebrazioni della città.

L’Amministrazione Comunale di Catania segna una svolta digitale con il debutto dell’app ufficiale, promossa dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore ai sistemi informativi Viviana Lombardo. Il progetto, coordinato dalla Direzione Comunale sotto la guida di Vincenzo Passanisi, mira a rendere il dialogo con l’ente più trasparente e partecipato, offrendo un accesso semplificato a informazioni e servizi direttamente dallo smartphone.

L’applicazione integra diverse funzionalità studiate per le esigenze quotidiane dei residenti: dalla consultazione delle notizie istituzionali e degli avvisi di pubblica utilità, fino all’invio di segnalazioni dirette all’Amministrazione. Gli utenti possono inoltre monitorare il calendario della raccolta differenziata, ricevere bollettini della protezione civile e restare informati su mostre, eventi e iniziative culturali in programma sul territorio.

In concomitanza con le festività di Sant’Agata, l’app ha introdotto una sezione speciale dedicata alla Santa Patrona. Quest’area permette di approfondire la storia della devozione agatiana e di consultare il programma completo delle celebrazioni religiose. Risulta inoltre uno strumento logistico prezioso per gestire la mobilità durante i giorni di festa, fornendo aggiornamenti in tempo reale su trasporti e viabilità.

Supportata da una redazione dedicata per garantire l’aggiornamento costante dei contenuti, l’app è scaricabile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. Si configura come un canale diretto che accorcia le distanze tra Palazzo degli Elefanti e la comunità, promuovendo una città più accessibile e moderna.