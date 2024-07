Cambio di sede per Confconsumatori Sicilia – da oggi in piazza Michelangelo 22, primo piano scala A – e nuove sfide, con nuovi servizi dedicati ai consumatori – ufficializzati durante una cerimonia alla presenza del presidente nazionale Marco Festelli.

“Apriremo uno sportello dedicato al sovraindebitamento – ha annunciato Carmelo Calì, che somma la carica di presidente regionale a quella di vice-presidente nazionale di Confconsumatori – e continueremo ad occuparci anche di tutela dei consumatori in ambito turistico confermando per il diciannovesimo anno l’apertura di un apposito sportello. Personale specializzato riceverà su appuntamento con cadenza settimanale, mentre manteniamo sempre intatto il nostro impegno quotidiano in tutti gli ambiti in cui i consumatori sono oggetto di truffe, abusi o sono sottoposti agli effetti di posizioni dominanti”.

La nuova sede offre più spazio alle attività svolte dall’associazione: consulenze, denunce, formazione e informazione. Frequentata da studenti universitari, giovani avvocati e da professionisti specializzati, Confconsumatori Catania si conferma un punto di riferimento per la tutela degli interessi delle categorie deboli: degli utenti dei servizi e della telefonia e dei passeggeri delle compagnie aeree e ferroviarie.

“Siamo molto forti nelle città medie e piccole – è stata l’analisi del presidente Festelli – dove continuiamo a crescere, come dimostra questa inaugurazione di sede di oggi, mentre cresciamo meno nelle grandi città capoluoghi di regione. La causa è da ricercare nella natura stessa dei nostri servizi che sono sempre a difesa dei più fragili e non amano i compromessi con i potentati”.