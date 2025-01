Arrestato 19enne a Catania: droga e munizioni sequestrate dopo una foto sui social

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un diciannovenne di Catania, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale di munizionamento, fermo restando il principio di presunzione di innocenza, valido fino a eventuale condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno eseguito un controllo presso un’abitazione in via della Fragola, dopo aver identificato il giovane come colui che, sui social network, aveva pubblicato una foto in cui mostrava un’arma da fuoco.

Nel corso della perquisizione, effettuata all’interno dell’immobile in cui il diciannovenne – già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – vive con i genitori, i poliziotti hanno rinvenuto nel garage circa 70 grammi di marijuana suddivisi in 42 bustine, presumibilmente pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza.

All’interno dell’abitazione è stato inoltre scoperto un impianto di videosorveglianza che permetteva di controllare le strade circostanti tramite un monitor, rafforzando il sospetto di un’attività di spaccio.

Proseguendo la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche 40 munizioni calibro 9×21, detenute illegalmente, pur senza rinvenire la pistola mostrata nella fotografia diffusa sui social.

Al termine dell’operazione, il diciannovenne è stato arrestato, mentre la droga e le munizioni sono state sequestrate e destinate alla distruzione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.