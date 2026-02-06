Ansia e fragilità tra i banchi, Valditara: “Con l’app per lo psicologo mettiamo al centro la persona”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 06 Febbraio 2026 - 20:52
Scuola

Il pagamento da affrontare (Fonte: Canva) -www.cataniaoggi.it

Psicologo a portata di app: da marzo sulla piattaforma UNICA parte il servizio di sostegno telematico. Il Ministro: “Al centro la persona dello studente”.

La scuola prova a intercettare il grido d’aiuto, spesso silenzioso, degli studenti, e lo fa con uno strumento “fortemente innovativo”. Con l’intesa siglata in Conferenza Unificata, diventa realtà AscoltaMI, il nuovo servizio di sostegno psicologico telematico voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non si tratta solo di uno sportello d’ascolto, ma di una vera e propria corsia preferenziale digitale accessibile tramite UNICA, la piattaforma che aggrega i servizi per le famiglie e gli alunni.

A sottolineare l’importanza strategica dell’iniziativa è lo stesso Ministro Giuseppe Valditara: «Con il parere della Conferenza Stato Regioni, si avvia a operatività una misura destinata ad offrire agli studenti un supporto psicologico importante». Per il titolare del dicastero di Viale Trastevere, che ha ringraziato l’Ordine degli psicologi per la collaborazione, questo progetto non è isolato ma si inserisce in una visione più ampia: «La misura si va ad aggiungere alle altre già avviate per favorire la crescita delle studentesse e degli studenti in un ambiente sano, in cui possano esprimersi al meglio i talenti di ciascuno. Con l’app per il sostegno psicologico rafforziamo ulteriormente la scuola costituzionale, che ha al centro la persona dello studente».

Il target dell’iniziativa, finanziata con 18,5 milioni di euro a partire dal 2026, è preciso: gli iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado e al primo biennio delle Superiori. È proprio in questa fase di transizione che si annidano i maggiori rischi di dispersione scolastica e crisi emotiva. Il meccanismo sarà “accessibile, flessibile e capillare”: ogni studente potrà usufruire, una volta l’anno, di un voucher per un pacchetto di cinque incontri individuali da 60 minuti con professionisti selezionati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).

L’operatività dell’applicazione è prevista entro i primi giorni di marzo, non appena arriverà il semaforo verde definitivo dal Garante della privacy. Un ultimo tassello burocratico prima di offrire ai ragazzi un aiuto concreto per superare le fragilità dell’età evolutiva.

Tags: , , , , , ,

San Berillo: storia, criticità e prospettive di rigenerazione urbana nel centro storico

Redazione 06 Febbraio 2026 - 14:44

Il battito lento di un’anima di cera: il lungo ritorno di Agata

Alfio Musarra 06 Febbraio 2026 - 14:24

Nascondeva un chilo di cocaina sul tetto di casa: 27enne incastrato dai Carabinieri

Redazione 06 Febbraio 2026 - 13:58

Librino, la rivoluzione gentile di Antonio Presti: tremila bambini e le Candelore per il Roseto di Sant’Agata

Redazione 06 Febbraio 2026 - 13:50

Oltre il folklore: il “Sì” di Agata che solleva Catania

Redazione 06 Febbraio 2026 - 10:47

Sant’Agata, successo per l’informazione locale: l’app di Siciliaweb tra le più scaricate a livello nazionale

Redazione 06 Febbraio 2026 - 10:37

Ultimissime

Scuola

Ansia e fragilità tra i banchi, Valditara: “Con l’app per lo psicologo mettiamo al centro la persona”

Redazione 06 Febbraio 2026 - 20:52

San Berillo: storia, criticità e prospettive di rigenerazione urbana nel centro storico

Redazione 06 Febbraio 2026 - 14:44

Il battito lento di un’anima di cera: il lungo ritorno di Agata

Alfio Musarra 06 Febbraio 2026 - 14:24

Nascondeva un chilo di cocaina sul tetto di casa: 27enne incastrato dai Carabinieri

Redazione 06 Febbraio 2026 - 13:58

Librino, la rivoluzione gentile di Antonio Presti: tremila bambini e le Candelore per il Roseto di Sant’Agata

Redazione 06 Febbraio 2026 - 13:50