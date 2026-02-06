Nascondeva un chilo di cocaina sul tetto di casa: 27enne incastrato dai Carabinieri

Maxi sequestro di droga a Catania: i Carabinieri scovano oltre un chilo di cocaina nascosto sul tetto. In manette un 27enne.

Il nascondiglio “alto” non è bastato a evitare l’arresto: il giovane pensava di aver messo al sicuro lo stupefacente, ma il fiuto dei militari ha mandato in fumo il piano.

Duro colpo al traffico di stupefacenti nel capoluogo etneo. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno portato a termine un’importante operazione che si è conclusa con l’arresto di un 27enne catanese e il sequestro di un ingente quantitativo di droga: oltre un chilo di cocaina.

L’intervento ha svelato uno stratagemma ormai non più inedito per chi cerca di eludere i controlli: utilizzare le parti comuni o esterne degli edifici come depositi “sicuri”. Dalle immagini diffuse dall’Arma, si vede chiaramente un militare operare su un tetto, luogo scelto dal pusher per occultare la preziosa merce. In un video operativo, si nota il momento esatto in cui viene recuperata una grossa busta bianca contenente lo stupefacente, che era stata abilmente nascosta tra le tegole e le strutture di copertura dell’edificio.

Il ritrovamento di oltre un chilogrammo di “polvere bianca” rappresenta un danno economico rilevante per la piazza di spaccio a cui era destinata, sottraendo al mercato illecito migliaia di dosi pronte per essere vendute al dettaglio. Il 27enne è stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.