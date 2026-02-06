Sant’Agata, successo per l’informazione locale: l’app di Siciliaweb tra le più scaricate a livello nazionale

Redazione 06 Febbraio 2026 - 10:37

Un ponte virtuale per i devoti nel mondo: il successo dell’informazione locale certifica l’amore globale per la Patrona. In città via le transenne, si torna alla normalità.

La devozione si fa digitale e scala le classifiche nazionali. Nei giorni clou della Festa di Sant’Agata, l’app di Siciliaweb ha registrato un risultato di assoluto rilievo, posizionandosi al quarto posto tra le applicazioni più scaricate in Italia. Un dato che va oltre la semplice statistica tecnologica: la piattaforma siciliana è riuscita a precedere storiche testate dell’informazione nazionale come il Corriere della Sera, collocandosi immediatamente alle spalle dei colossi dei social network, come X.

Questo exploit certifica il forte interesse del pubblico non solo per le celebrazioni agatine, ma per la Sicilia in generale. Il risultato va letto come un indicatore di partecipazione e affetto: migliaia di utenti hanno utilizzato lo strumento digitale per seguire in tempo reale i momenti salienti della festa, confermando come l’evento superi i confini territoriali. Un ruolo decisivo è stato giocato dalle comunità di emigrati e dai siciliani all’estero, che attraverso lo smartphone hanno mantenuto vivo il legame con la propria terra, trasformando l’app in un ponte culturale tra Catania e il resto del mondo.

Nel frattempo, mentre il web celebra il successo della festa “virtuale”, sul piano della cronaca cittadina si registrano i primi passi verso il ripristino della quotidianità: sono state rimosse le transenne che delimitavano i percorsi di sicurezza, segnando ufficialmente l’avvio delle operazioni di ritorno alla normalità dopo l’intensità dei giorni scorsi.

