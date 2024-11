Allerta Meteo a Catania attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

In risposta alle condizioni meteorologiche critiche segnalate dal Dipartimento della Protezione Civile, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) per gestire l’emergenza maltempo che sta colpendo la provincia etnea. Il Ccs rimarrà attivo fino al termine dell’emergenza, garantendo il supporto di tutte le componenti del sistema di protezione civile.

A causa dell’allerta rossa prevista per martedì 12 novembre, è stata sospesa la prova scritta del concorso pubblico dell’Agenzia delle Entrate, che si sarebbe dovuta svolgere presso il centro Fiere Bicocca di Catania.

Anche l’Università di Catania ha sospeso tutte le attività didattiche in presenza per domani, inclusi esami e sedute di laurea, in tutte le sue sedi. Questa decisione è stata formalizzata dal rettore Francesco Priolo con un decreto emesso nel pomeriggio, in seguito all’avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte di domani. Le attività potranno essere svolte in modalità online, e tutto il personale potrà operare in “lavoro agile”, salvo il personale essenziale per la funzionalità minima delle strutture, come indicato nella circolare del direttore generale Corrado Spinella.

I Vigili del Fuoco sono in azione in tutta la provincia di Catania per affrontare i danni causati dall’ondata di maltempo, che ha provocato allagamenti, crolli e disagi alla circolazione. Da questa mattina, sono stati completati 46 interventi, 14 sono ancora in corso e 8 restano da effettuare. In via Salvatore Quasimodo, una squadra della sede centrale e i sommozzatori del nucleo di Catania stanno assistendo il personale della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso a causa di un allagamento.