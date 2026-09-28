Aeroporto Catania chiuso, Regione attiva treni e pullman extra

Dopo lo stop ai voli su Fontanarossa e il dirottamento su Comiso, Trapani e Palermo, la Regione aumenta corse ferroviarie e bus per Catania.

La chiusura dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Fontanarossa e il dirottamento dei voli sugli scali di Comiso, Trapani e Palermo hanno spinto la Regione Siciliana a intervenire per garantire ai passeggeri il trasferimento da e verso la città etnea. Il piano prevede oltre 5.300 posti aggiuntivi sui treni e più di cento pullman messi a disposizione nei giorni dell’emergenza.

Le corse ferroviarie extra con Trenitalia

In collaborazione con Trenitalia l’offerta ferroviaria è stata aumentata su tre giorni. Sabato 26 settembre sono stati aggiunti 1.814 posti, il 58% in più. Domenica 27 settembre l’incremento è stato di 800 posti, pari al 44%. Lunedì 28 settembre i posti in più sono saliti a 2.719, un aumento dell’86%. In totale gli oltre 5.300 posti aggiunti portano l’incremento medio dell’offerta intorno al 63%.

Più di cento pullman per i collegamenti su gomma

Al potenziamento ferroviario si è affiancato un servizio su gomma con oltre cento pullman, ciascuno da 50 a 80 posti, impiegati per assicurare i trasferimenti dei passeggeri dagli aeroporti dirottati fino a Catania.

La versione dell’assessore Aricò

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha respinto le critiche sull’organizzazione dei trasferimenti terrestri, attribuendo la presenza di viaggiatori negli scali ai ritardi accumulati dai vettori nelle partenze. Aricò dice: «La presenza di viaggiatori all’interno degli scali è stata determinata principalmente dai ritardi accumulati dai vettori nelle partenze e non dalla mancata organizzazione dei trasferimenti terrestri da parte della Regione. I passeggeri sono stati presi in carico e trasferiti immediatamente, compatibilmente con gli orari di arrivo e partenza dei voli. In una situazione emergenziale, la Regione Siciliana ha quindi messo in campo risorse, mezzi e personale per garantire un servizio essenziale ai cittadini e ai viaggiatori, intervenendo laddove necessario per assicurare il collegamento con Catania».

L’intervento accanto alle compagnie aeree

Il servizio organizzato dalla Regione si è aggiunto a quanto già messo in campo dalle compagnie aeree. Il governo Schifani, preso atto che alcuni vettori non avevano provveduto direttamente a garantire il trasporto dei propri passeggeri fino alla destinazione finale, si è assunto questo compito organizzando il collegamento dagli aeroporti interessati fino a Catania.