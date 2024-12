Visita in Italia di Jill Biden: tra impegni istituzionali e radici familiari

La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, è atterrata nella base militare di Nas Sigonella, in Sicilia, accompagnata dalla figlia Ashley. Il suo arrivo, partito dalla Joint Base Andrews di Washington, segna l’inizio di un breve ma significativo tour internazionale. Ad accoglierla presso la base, l’ambasciatore americano Jack Markell, il comandante della base Aaron Shoemaker, il comandante dell’aeroporto e del 41° Stormo dell’aeronautica italiana Stefano Spreafico e la Console americana a Napoli Tracy Roberts Pounds.

La visita in Italia di Jill Biden si inserisce nel quadro della sua iniziativa “Joining Forces”, pensata per sostenere le famiglie dei militari e dei veterani. Il programma prevede un incontro all’interno della struttura di Sigonella con le famiglie legate al mondo militare, durante il quale la first lady terrà un discorso per ribadire l’impegno degli Stati Uniti verso questa comunità.

Il viaggio assume però anche un carattere personale e simbolico. Nella tarda mattinata, Jill Biden si recherà a Gesso, frazione di Messina, per visitare il luogo d’origine dei suoi bisnonni, riscoprendo così le sue radici italiane. Questo momento rappresenta un collegamento emotivo con la sua storia familiare, che arricchisce la portata della sua visita istituzionale.

Nel pomeriggio, la first lady ripartirà dalla base di Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio proseguirà poi con tappe in Qatar e in Francia, concludendosi l’8 dicembre. Ogni destinazione riflette gli impegni della first lady sia sul fronte istituzionale che su quello personale.

Questa visita italiana, seppur breve, rappresenta un mix di impegni ufficiali e un omaggio alle sue radici siciliane, sottolineando il legame tra il passato personale e il ruolo diplomatico che Jill Biden ricopre al fianco del presidente degli Stati Uniti.