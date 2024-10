Sparatoria a Catania: uomo ferito da colpi di pistola a San Giovanni Galermo

Nuovo episodio di violenza a Catania, dove ieri sera un uomo di circa 50 anni è stato colpito da proiettili mentre si trovava, probabilmente, nella sua auto in via Balatelle, nel quartiere popolare di San Giovanni Galermo. Le circostanze precise dell’agguato restano ancora poco chiare, e la Polizia sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi.

