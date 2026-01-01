Simona Molinari al Teatro Bellini di Catania con Kairos

La voce di Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group protagoniste di due concerti al Teatro Massimo Bellini il 3 e 4 gennaio.

Il Teatro Massimo Bellini di Catania conferma la propria vocazione a essere uno spazio di dialogo tra linguaggi musicali diversi, capace di affiancare la grande tradizione della musica colta alle espressioni più vive del jazz e della canzone d’autore. In questo solco si inserisce il concerto “Kairos”, che vedrà protagonista, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, diretta dal maestro Domenico Riina.

Il progetto sarà presentato nell’ambito della stagione concertistica del Bellini con due appuntamenti: sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20.30 (Turno A) e domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17.30 (Turno B), offrendo al pubblico catanese un viaggio musicale denso di suggestioni, emozioni e raffinate contaminazioni sonore.

Artista dal profilo internazionale e dalla cifra stilistica inconfondibile, Simona Molinari vanta collaborazioni con nomi di primo piano come Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Al Jarreau, Gilberto Gil e Peter Cincotti. Si è esibita su palcoscenici prestigiosi – dal Blue Note di New York all’Umbria Jazz, fino all’Ariston di Sanremo – e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco 2022 e il Premio Callas 2024 assegnato a New York.

Il concerto “Kairos” prende il nome dal termine greco che indica il momento giusto, quello in cui accade qualcosa di speciale. Attraverso le sue canzoni, Molinari accompagna il pubblico in un racconto musicale che attraversa le fasi cruciali della vita: l’innamoramento, la passione, l’amore pieno, il disincanto, gli inganni e la rinascita.

Il programma alterna brani originali e riletture di grandi classici. Accanto a canzoni come Egocentrica, Amore a prima vista, La verità, Fidati di me, Forse e La felicità, trovano spazio pagine molto amate come In cerca di te, Nu fil’ e voc e Davanti al mare, oltre a incursioni nel repertorio internazionale con Mr. Paganini di Sam Coslow.

Non mancano omaggi intensi e carichi di significato, come Caruso di Lucio Dalla e Gracias a la vida di Violeta Parra, che arricchiscono un concerto capace di unire eleganza, emozione e profondità interpretativa. La lunga sintonia artistica tra Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana rende queste date siciliane un appuntamento particolarmente atteso.