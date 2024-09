Sicilia: rilancio delle Terme di Acireale e Sciacca con 90 milioni stanziati dal Governo Regionale

Il percorso di riqualificazione delle terme di Acireale e Sciacca è stato al centro di un importante incontro tra i membri del tavolo tecnico, voluto dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i sindaci dei due Comuni coinvolti, Roberto Barbagallo (Acireale) e Fabio Termine (Sciacca). Durante l’incontro, Schifani ha ribadito la determinazione del suo governo nel riaprire le terme, un progetto che verrà finanziato con 90 milioni di euro provenienti dai fondi Fsc.

“L’obiettivo è restituire queste realtà preziose alla Sicilia”, ha dichiarato il presidente Schifani, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i territori. L’incontro, svoltosi a Palazzo d’Orleans, ha fornito aggiornamenti sulle attività amministrative e tecniche intraprese per massimizzare l’attrattività dell’avviso pubblico per la progettazione, costruzione e gestione delle strutture termali da parte di soggetti privati.

Mentre per Acireale il percorso di rilancio sembra procedere senza ostacoli, a Sciacca sono ancora in fase di risoluzione alcune criticità tecniche e burocratiche. Tuttavia, le autorità si dicono fiduciose nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Accordo di coesione.

L’incontro ha visto anche la partecipazione di figure chiave del governo regionale, come i dirigenti delle Attività produttive, delle Finanze e del dipartimento Tecnico, che hanno illustrato i progressi fatti per il rilancio delle terme. Inoltre, sono state discusse le richieste e proposte dei rappresentanti del territorio, per definire al meglio il futuro di queste strutture, con l’obiettivo di creare un impatto positivo sull’economia locale.

Questa riqualificazione è considerata strategica per dare un nuovo impulso economico e turistico alle aree coinvolte, rafforzando l’attrattiva delle terme siciliane.