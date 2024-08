Sarà revocato il divieto di balneazione alla foce del Torrente Forcile

A breve verrà revocato il divieto di balneazione alla foce del torrente Forcile, secondo quanto annunciato dall’assessore al Mare, Andrea Guzzardi. Il divieto, inizialmente imposto per Forcile e il canale Arci dal sindaco Enrico Trantino lo scorso 22 agosto, è stato riconfermato il 23 agosto solo per il canale Arci. Le autorità stanno ora procedendo alla rimozione dei cartelli di divieto.

Nel frattempo, l’XI Commissione consiliare Ambiente ha effettuato un’ispezione sul territorio, evidenziando problematiche relative agli scarichi fognari e agli sversamenti nei corsi d’acqua che dovrebbero incanalare solo acque piovane. La Commissione si è impegnata a lavorare per risolvere questi problemi e a tutelare il mare della Plaia.

Infine, il commissario alla Depurazione, Fabio Fatuzzo, ha annunciato una conferenza stampa per venerdì 31 agosto, in cui verrà discusso lo stato della depurazione in Sicilia e le prospettive future.