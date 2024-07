Sanzionati cinque parcheggiatori abusivi in diverse zone della città

Ieri sera, la polizia di Catania ha sanzionato cinque parcheggiatori abusivi in diverse zone della città. Gli agenti hanno sorpreso i trasgressori mentre dirigevano il traffico e aiutavano gli automobilisti a parcheggiare in cambio di denaro. Gli interventi sono avvenuti in piazza Vito Maria Nicolosi, via Cristoforo Colombo, viale Fleming e piazza Europa.

In piazza Vito Maria Nicolosi, un pregiudicato di 47 anni è stato fermato vicino a un’attività commerciale. In via Cristoforo Colombo, un uomo di 53 anni è stato colto in flagrante, mentre un altro di 52 anni è stato individuato in viale Fleming. In piazza Europa, due giovani di 20 e 23 anni sono stati trovati a svolgere la stessa attività.

Tutti e cinque sono stati multati per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Inoltre, i due giovani trovati in piazza Europa sono stati denunciati per l’inosservanza del D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane Riservate). Per altri due catanesi di 25 e 52 anni è stato emesso un D.A.C.U.R., che vieta loro l’accesso a determinate aree urbane.