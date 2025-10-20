San Giovanni La Punta, operaio muore schiacciato da una lastra di vetro

Tragedia sul lavoro nel Catanese: un operaio di 58 anni è morto e un collega è rimasto ferito mentre trasportavano una pesante lastra di vetro. La Ugl: “Ogni morte è una sconfitta per tutti”.

Incidente mortale sul lavoro a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una pesante lastra di vetro che stava trasportando insieme a un collega, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La Ugl Sicilia e la Ugl di Catania hanno espresso “profondo cordoglio” per la vittima e “vicinanza” al lavoratore ferito, ribadendo la necessità di un impegno costante per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Ancora un morto in provincia di Catania, un elenco di incidenti che non può più essere solo un numero – ha dichiarato Giovanni Musumeci, segretario provinciale Ugl Catania –. Un’altra vita spezzata sul lavoro, un’altra tragedia che non può passare sotto silenzio. Ogni volta che un lavoratore perde la vita mentre svolge la propria attività è una sconfitta per tutti».

Sulla stessa linea Carmelo Giuffrida, segretario regionale Ugl Sicilia: «Non possiamo continuare a indignarci per poi dimenticare. Finché la sicurezza resterà subordinata alla produttività, continueremo a contare morti. Servono controlli reali, formazione vera e responsabilità precise, non comunicati di circostanza. È tempo che la sicurezza diventi una priorità assoluta, non un obbligo formale».

Una tragedia che riaccende l’attenzione su un fenomeno drammatico, quello delle morti bianche, che continua a segnare il mondo del lavoro e a richiamare la necessità di una cultura della prevenzione più forte e concreta.