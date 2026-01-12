San Cristoforo Catania: sequestrati 1,5 kg di marijuana

Controlli antidroga della Polizia di Stato: sequestrati 1.540 grammi di marijuana tra un veicolo abbandonato e un’area comune condominiale.

Un chilo e mezzo di marijuana nascosto tra un’auto e le parti comuni di un condominio: è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, durante un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, svolta dai poliziotti della Squadra Volanti con il supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Catania, rientra nei controlli di prevenzione e repressione del fenomeno. Le verifiche si sono concentrate in alcune zone del quartiere dove, in passato, erano state trovate armi e droga di vario tipo.

In via Moncada il cane antidroga “Maui” ha segnalato con insistenza al conduttore la possibile presenza di stupefacenti all’interno di un veicolo aperto e in stato di abbandono. Nel controllo dell’autovettura, gli agenti hanno trovato un sacco con 1.140 grammi di marijuana.

Pochi metri più avanti è intervenuto il cane antidroga “Ares”, che ha indirizzato i poliziotti verso l’ingresso di un condominio. Poiché il portone era aperto, gli agenti sono entrati e hanno riscontrato la presenza di un sacco per la spesa contenente 187 dosi di marijuana, per un totale di 400 grammi.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata a carico di ignoti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà distrutta.

