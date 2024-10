Razza spinge per nuove risorse antincendio: la Commissione Europea apre a velivoli moderni

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, Ruggero Razza, ha ottenuto una risposta concreta dalla Commissione europea in merito all’emergenza incendi che colpisce regolarmente gli Stati membri. A seguito della sua interrogazione, il commissario europeo per la Cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e le risposte alle crisi, Janez Lenarčič, ha annunciato l’adozione di “nuove misure per migliorare la preparazione e rafforzare le capacità antincendio”, ampliando la flotta europea con mezzi aerei più moderni, oltre ai tradizionali Canadair.

“Grazie all’intervento promosso da ECR-FdI, la Commissione europea apre alla possibilità di un programma per costruire velivoli antincendio più avanzati ed efficaci,” ha dichiarato Razza, sottolineando l’importanza della sua iniziativa. “Si tratta di un piccolo, ma significativo passo avanti, soprattutto nel contesto dei piani di adattamento al cambiamento climatico che ogni Stato membro deve aggiornare.”

Lenarčič ha inoltre confermato, rispondendo a Razza, il finanziamento per l’acquisto di 12 nuovi aerei anfibi che saranno distribuiti tra sei Stati membri a partire dal 2027. Razza ha accolto con favore anche la notizia di cinque progetti attivi per la prevenzione degli incendi boschivi, auspicando che la nuova Commissione prosegua con impegno su questa strada: “Ci aspettiamo un impulso costante per rafforzare la nostra capacità di risposta agli incendi e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini europei”.