Polizia Postale premiata da FAPAV per l’operazione Gotha2

La Polizia Postale premiata per il secondo anno consecutivo da FAPAV e ACE per i risultati dell’operazione Gotha2 condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania.

La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, il Premio FAPAV/ACE – Federazione per la Tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali – per gli importanti risultati investigativi ottenuti con l’operazione Gotha2, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania.

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e conclusa nel settembre 2025, ha portato all’esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare in Italia e all’estero. L’attività investigativa ha consentito di colpire i vertici di un sodalizio criminale specializzato nella diffusione illecita, a un numero elevatissimo di utenti, di palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi appartenenti a note piattaforme, con profitti mensili stimati in milioni di euro.

Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito delle iniziative promosse da FAPAV a tutela dell’industria audiovisiva e multimediale, valorizzando il ruolo delle forze di polizia nel contrasto alla pirateria digitale e alla criminalità informatica.

Nel corso della giornata, il Direttore della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, ha preso parte alla tavola rotonda istituzionale organizzata da FAPAV presso l’Associazione Civita di Roma, in occasione della presentazione dell’indagine Ipsos Doxa sugli stili di vita dei giovani italiani e sul loro rapporto con la pirateria audiovisiva.

Nel suo intervento, Gabrielli ha illustrato l’esperienza operativa maturata nel settore della prevenzione e del contrasto ai reati digitali, soffermandosi in particolare sui rischi individuali legati alla fruizione illegale di contenuti audiovisivi da parte delle nuove generazioni e sulle attività di contrasto portate avanti dalla Polizia di Stato sul fronte della sicurezza cibernetica.

