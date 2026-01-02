Panettoni “di Bronte” senza pistacchio, denunciato un produttore

Nei dolci mancavano le materie prime dichiarate in etichetta. L’indagine è stata condotta dai Carabinieri del NAS di Catania.

Panettoni presentati come eccellenze siciliane, ma privi degli ingredienti indicati in etichetta. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del NAS di Catania nel corso di un controllo igienico-sanitario effettuato in un laboratorio di prodotti dolciari situato in un comune dell’area pedemontana.

L’ispezione ha riguardato in particolare la produzione e il confezionamento di panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente, successivamente immessi in commercio con confezioni riportanti diciture di pregio, tra cui “Panettone al Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” e “Panettone al Cioccolato di Modica I.G.P.”.

Secondo quanto accertato dai militari, il titolare dell’attività acquistava panettoni già pronti, procedendo poi al riconfezionamento in scatole personalizzate con il logo della propria azienda, indicandone però una composizione non corrispondente al reale contenuto.

Le verifiche sulla tracciabilità degli ingredienti, estese anche alle aziende produttrici, hanno consentito di accertare che né il pistacchio verde di Bronte né il cioccolato di Modica – entrambi prodotti tutelati da marchi di qualità – risultavano presenti tra le materie prime utilizzate per la realizzazione dei panettoni.

Il produttore, che aveva attivato anche un sito di vendita online per la commercializzazione diretta dei dolci, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per tentata frode nell’esercizio del commercio e per tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci, aggravata dall’aver indicato in modo fraudolento una denominazione di origine o geografica protetta, con l’obiettivo di trarre in inganno i consumatori.

L’attività rientra nei controlli disposti a tutela della sicurezza alimentare e della correttezza delle informazioni commerciali, con particolare attenzione alla salvaguardia delle produzioni certificate e del patrimonio agroalimentare siciliano.

