Ordinanza sindacale: sospensione attività didattiche e chiusura parchi per il 22 gennaio

Domani 22 gennaio sospesa l’attività didattica per controlli di sicurezza.

A seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo etneo, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con misure precauzionali immediate. Il sindaco Enrico Trantino ha presieduto una riunione operativa a Palazzo degli Elefanti, coinvolgendo giunta e dirigenza, per coordinare gli «interventi di sicurezza e ripristino» necessari dopo il passaggio del ciclone Harry. L’obiettivo è attivare una «sinergica azione» di risposta ai danni, in stretta collaborazione con il governo nazionale e regionale.

Al termine del vertice, il primo cittadino ha disposto la predisposizione di una nuova ordinanza che prevede la «sospensione, per la giornata di domani 22 gennaio, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado». Una decisione necessaria, spiega l’amministrazione, per «consentire agli organi preposti una valutazione degli eventuali danni che si sono verificati» sugli edifici scolastici. La priorità resta quella di poter «accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza» una volta terminata l’emergenza.

Le verifiche non riguarderanno solo gli istituti scolastici. Per garantire la «sicurezza preventiva» e permettere il controllo delle «alberature» a rischio caduta, è stato stabilito che domani «rimarranno chiusi parchi e giardini pubblici di Catania».