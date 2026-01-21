Onde in casa e vie di fuga bloccate: poliziotti portano in salvo un’anziana disabile a Stazzo

Decine di interventi della Polizia di Stato durante l’emergenza maltempo: nel territorio di Acireale portata in salvo una donna bloccata in casa dalla mareggiata.

Le difficili giornate segnate dal passaggio del ciclone “Harry” hanno visto gli uomini e le donne della Polizia di Stato impegnati in prima linea, giorno e notte, per fronteggiare l’emergenza meteorologica. Un dispiegamento di forze massiccio che ha coinvolto città e provincia, con l’obiettivo prioritario di garantire assistenza e sicurezza alla popolazione colpita dalle avverse condizioni atmosferiche.

Lungo l’intero litorale etneo, dal lungomare di Catania al viale Kennedy, fino ai centri di Aci Trezza, Stazzo, Torre Archirafi, Santa Tecla e Riposto, i servizi di pattugliamento sono stati intensificati per scongiurare pericoli. Gli agenti della Questura, dei Commissariati e delle Specialità hanno lavorato senza sosta, in stretta sinergia con Vigili del Fuoco e Protezione Civile, per soccorrere cittadini in difficoltà, con un occhio di riguardo per le persone più fragili e gli anziani, spesso isolati a causa di allagamenti e infiltrazioni.

Tra le operazioni più delicate, spicca quella condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale nella frazione marinara di Stazzo. Qui, una pattuglia è intervenuta per soccorrere un’anziana con serie difficoltà motorie, rimasta prigioniera nella propria abitazione. La scena presentatasi agli agenti era critica: l’ingresso principale era reso inaccessibile dalle onde che avevano già invaso il seminterrato, minacciando il piano terra dove risiedeva la donna.

Dopo aver assistito e fatto evacuare in sicurezza alcuni residenti della zona, i poliziotti hanno individuato una via d’accesso alternativa per raggiungere l’anziana. Una volta entrati, hanno trovato la donna infreddolita e visibilmente impaurita. Con grande umanità e prontezza, gli agenti l’hanno rassicurata, adagiata su una sedia e trasportata fisicamente in un luogo sicuro, scongiurando il peggio. L’anziana è stata accudita dagli operatori fino all’arrivo dei familiari, ai quali è stata affidata sana e salva.