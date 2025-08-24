Nesima: 26enne bloccato dai Carabinieri con crack e contanti, arrestato per spaccio

Redazione 24 Agosto 2025 - 08:38

Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel contrasto ai reati legati al traffico di droga, fenomeno che incide pesantemente sulla sicurezza dei cittadini. Nel quartiere Nesima, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 26enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, accusato – secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti e in attesa di verifica giudiziaria – di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione è scattata in piazza San Pio X, dove i militari hanno notato un giovane con abiti scuri e cappellino nero che, alla vista della pattuglia, ha manifestato evidente nervosismo, accelerando il passo nel tentativo di allontanarsi. Insospettiti, i Carabinieri sono scesi dall’auto per bloccarlo, osservandolo mentre cercava di disfarsi di una busta trasparente, lanciata dietro un bancone vicino a dei rifiuti.

Il tentativo non è andato a buon fine: il ragazzo è stato raggiunto dopo pochi metri e fermato in sicurezza. Contestualmente, la busta è stata recuperata e al suo interno sono state trovate 11 dosi di crack già confezionate, per un peso complessivo di 7 grammi. Durante la perquisizione, inoltre, nella tasca dei pantaloncini del giovane è stata rinvenuta la somma di 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio e sequestrata.

Il 26enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

