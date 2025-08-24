Nesima: 26enne bloccato dai Carabinieri con crack e contanti, arrestato per spaccio

Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel contrasto ai reati legati al traffico di droga, fenomeno che incide pesantemente sulla sicurezza dei cittadini. Nel quartiere Nesima, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 26enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, accusato – secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti e in attesa di verifica giudiziaria – di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione è scattata in piazza San Pio X, dove i militari hanno notato un giovane con abiti scuri e cappellino nero che, alla vista della pattuglia, ha manifestato evidente nervosismo, accelerando il passo nel tentativo di allontanarsi. Insospettiti, i Carabinieri sono scesi dall’auto per bloccarlo, osservandolo mentre cercava di disfarsi di una busta trasparente, lanciata dietro un bancone vicino a dei rifiuti.

Il tentativo non è andato a buon fine: il ragazzo è stato raggiunto dopo pochi metri e fermato in sicurezza. Contestualmente, la busta è stata recuperata e al suo interno sono state trovate 11 dosi di crack già confezionate, per un peso complessivo di 7 grammi. Durante la perquisizione, inoltre, nella tasca dei pantaloncini del giovane è stata rinvenuta la somma di 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio e sequestrata.

Il 26enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.