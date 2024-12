Naturosa Catania Marathon: Sport, Cultura e Paesaggi tra Etna e Mare

La Naturosa Catania Marathon è pronta a tornare domenica prossima, richiamando l’attenzione di appassionati di corsa e non solo. Organizzata dall’Atletica Sicilia, la manifestazione conferma il successo delle edizioni precedenti, con un’ottima risposta sia a livello locale che internazionale. Gli atleti stranieri, infatti, trovano nell’evento un’occasione unica per coniugare sport, cultura e natura, approfittando del fine settimana dell’Immacolata per esplorare il territorio etneo.

Con le iscrizioni ormai chiuse, si attende a breve la pubblicazione dei numeri ufficiali e della start list, ma tutto lascia presagire un trend in crescita rispetto allo scorso anno. Il programma prevede tutte e tre le distanze tradizionali: maratona, mezza maratona e 10.5 km, con un percorso affascinante che ricalca quello dell’edizione 2022.

L’itinerario attraversa il cuore storico della città di Catania, passando per alcuni dei luoghi più iconici del centro, per poi proseguire tra panorami mozzafiato che spaziano dall’Etna al mare. Un’esperienza unica che si è consolidata come il vero punto di forza della manifestazione, fedele al claim che accompagna l’evento fin dalla sua nascita.

La Naturosa Catania Marathon non è solo una competizione sportiva, ma un momento di incontro tra sportivi, cultura e paesaggi straordinari, destinato a lasciare il segno anche quest’anno.