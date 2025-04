Mineo e Mirabella Imbaccari approvano la mozione contro lo spopolamento

I Consigli comunali di Mineo e Mirabella Imbaccari hanno approvato all’unanimità la mozione proposta per fronteggiare lo spopolamento dell’area interna del Calatino Sud-Simeto, rispondendo con un atto concreto all’appello lanciato da S.E. Monsignor Calogero Peri, Vescovo della Diocesi di Caltagirone. Due amministrazioni comunali aprono così ufficialmente un percorso politico-istituzionale condiviso, volto a contrastare una delle più gravi emergenze sociali e demografiche che affliggono la Sicilia centrale.

Il fenomeno dello spopolamento, come denunciato più volte da istituzioni, studiosi e realtà associative, continua a impoverire in modo strutturale il tessuto sociale, economico e culturale del territorio. Si stima una perdita di circa 10.000 abitanti negli ultimi anni, con un tasso di natalità tre volte inferiore rispetto a quello dei decessi. A rilanciare l’allarme, con forza e chiarezza, è stato il Vescovo Peri, che ha scritto ai vertici dello Stato – il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – per denunciare l’abbandono delle aree interne e chiedere interventi mirati.

Il cuore della questione riguarda i giovani costretti a lasciare il territorio per cercare altrove opportunità di lavoro, formazione e realizzazione personale. Le difficoltà nei trasporti, l’assenza di politiche industriali e sociali efficaci e il progressivo indebolimento dei servizi pubblici stanno alimentando un circolo vizioso che rischia di svuotare interi comuni.

Per questo un gruppo di consiglieri comunali dell’area ha promosso una mozione consiliare da portare all’attenzione dei 15 comuni del comprensorio Sud-Simeto, con l’obiettivo di costruire un fronte comune che spinga la Regione e lo Stato ad adottare misure straordinarie per il rilancio di questi territori.

Tra i promotori dell’iniziativa, Paolo Ragusa, capogruppo consiliare di “Patto per Mineo” e dirigente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, ha commentato così l’approvazione della mozione:

«Con l’adesione ufficiale dei Consigli comunali di Mineo e Mirabella Imbaccari, parte un cammino che vuole tradurre in azione concreta l’appello accorato del nostro Vescovo. Questo è l’inizio di un percorso istituzionale che valorizza e rende operativo uno stimolo positivo, evitando che venga disperso. I sindaci, ora ulteriormente legittimati dai rispettivi consigli, potranno avviare una nuova interlocuzione con le istituzioni regionali e nazionali per ottenere politiche e risorse dedicate all’“emergenza Calatino Sud-Simeto”».

L’auspicio è che la mozione trovi presto riscontro anche negli altri comuni del comprensorio, per rafforzare una voce unitaria capace di ottenere interventi strutturali. Il Calatino Sud-Simeto non vuole più attendere: è tempo di invertire la rotta.