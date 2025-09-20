Mascali, sei nuovi agenti nella Polizia Municipale: rinforzo dopo 38 anni

Redazione 20 Settembre 2025 - 09:31

L’organico della Polizia Municipale si rafforza con l’ingresso di sei nuovi agenti, selezionati tramite concorso pubblico. Con queste assunzioni, il Corpo passa da 6 a 12 unità, recuperando parte delle forze venute meno negli ultimi anni a causa dei pensionamenti. Il comandante Maurizio Cannavò ha espresso grande soddisfazione per il potenziamento: «I nuovi agenti forniranno un importante contributo. Si stanno delineando i compiti da assegnare e saranno indispensabili nelle molteplici attività d’istituto a Mascali, nelle frazioni e, durante l’estate, nel borgo marinaro di Fondachello».

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco Veronica Musumeci, che ha sottolineato il valore storico dell’operazione: «Dopo 38 anni, il Corpo di Polizia Municipale a Mascali viene implementato con sei nuove assunzioni. Un fatto importante per la città, poiché si riuscirà ad assicurare un maggiore controllo sul territorio, compresi i servizi di vigilanza nelle scuole, il controllo della viabilità e la lotta all’abbandono dei rifiuti». L’inserimento delle nuove unità è stato reso possibile grazie all’approvazione del Bilancio e del Rendiconto, che hanno permesso di integrare nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) le risorse necessarie.

Il rafforzamento del Corpo consentirà di garantire una presenza più capillare e una maggiore sicurezza in tutto il territorio comunale, migliorando la qualità dei servizi e rispondendo in maniera più puntuale alle esigenze dei cittadini.

