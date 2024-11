Mascali: contributo regionale per il benessere degli animali

Il Comune di Mascali ha ottenuto un finanziamento di 18.642 euro dalla Regione Siciliana per sostenere le spese legate all’ospitalità e alla cura dei cani randagi. La somma, stanziata dall’Assessorato alle Autonomie Locali in collaborazione con l’Assessorato all’Economia, rappresenta una quota parte dei trasferimenti regionali previsti per il 2024.

Grazie a questo contributo, l’amministrazione comunale potrà continuare a garantire assistenza e cure agli animali abbandonati presenti sul territorio. Veronica Musumeci, vice sindaco e assessore alle Politiche Animaliste, ha accolto con entusiasmo la notizia: «Questo contributo regionale è un riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per il benessere degli animali. I fondi ci permetteranno di potenziare le campagne di sterilizzazione, supportare il canile convenzionato e promuovere iniziative per migliorare la qualità della vita dei nostri amici a quattro zampe.»

Il Comune di Mascali si distingue per la sua attenzione alle tematiche animaliste, come dimostrano le numerose iniziative realizzate negli ultimi anni. Tra queste, la creazione di rifugi per cani e le campagne di adozione, che hanno sensibilizzato la cittadinanza e migliorato le condizioni degli animali.

Questo nuovo supporto economico consentirà di rafforzare ulteriormente le azioni già intraprese e di assicurare un futuro migliore agli animali randagi del territorio.