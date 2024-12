Magia di Natale al Teatro Massimo Bellini: emozioni tra gospel e classici intramontabili

Il Teatro Massimo Bellini si prepara a regalare al pubblico un’indimenticabile serata natalizia. Immerso in un’atmosfera incantevole, arricchita da eleganti decorazioni festive, il teatro ospiterà nella magnifica sala del Sada il suggestivo Concerto di Natale. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 dicembre alle ore 20:30, con protagonista il prestigioso Coro del Teatro, diretto dal maestro Luigi Petrozziello, che si esibirà anche al pianoforte.

Il programma del concerto, ideato per celebrare la Natività, si articolerà tra gospel, spiritual e brani immortali, trasmettendo un messaggio universale di pace e condivisione. Il repertorio spazierà da canti tradizionali come Adeste, fideles e Quanno nascette Ninno fino a brani di fama mondiale come Stille Nacht e White Christmas. Non mancheranno momenti di intensa spiritualità con Amazing Grace e O Holy Night, e un tocco di modernità con composizioni contemporanee come Days of Beauty di Ola Gjeilo.

Oltre al Concerto di Natale, il Teatro Massimo Bellini annuncia una stagione ricca di appuntamenti imperdibili. La campagna abbonamenti per la Stagione di Opere e Balletti è già in corso e sarà inaugurata il 18 gennaio con Norma, in omaggio al 190° anniversario della morte di Vincenzo Bellini. Dall’8 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per i sette titoli in programma, che includono capolavori come Madama Butterfly, Don Pasquale, Don Giovanni, Otello, il balletto Othello 2.0, e Lo Schiaccianoci.

Il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano sottolinea il valore del teatro come luogo di bellezza e crescita culturale, evidenziando il successo della progettualità artistica e manageriale che ha portato a record di presenze e costanti sold out.

Il Concerto di Natale si preannuncia come un viaggio emozionante tra tradizione e modernità, un’occasione unica per vivere la magia delle festività attraverso la musica dal vivo in uno dei teatri più belli del mondo.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito ufficiale: www.teatromassimobellini.it.