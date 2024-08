L’Arma di Misterbianco soccorre una giovane donna

Ieri pomeriggio, l’Arma di Misterbianco si è distinta non solo per la prevenzione e repressione dei reati, ma anche per il soccorso pubblico e la protezione civile. Una giovane donna di 23 anni di Sant’Agata Li Battiati ha chiamato disperata il NUE 112, riferendo di essersi persa tra le campagne di Misterbianco con la sua BMW X3. Seguendo le indicazioni del navigatore, si era ritrovata in una zona impervia e bloccata.

L’operatore della centrale l’ha rassicurata e le ha chiesto di inviare la sua posizione e delle foto dei luoghi circostanti. La pattuglia di Misterbianco, grazie alla conoscenza del territorio, ha raggiunto rapidamente la giovane, liberando l’auto dal terreno e riportandola sulla strada asfaltata. La ragazza, colma di gratitudine, ha ringraziato i Carabinieri per l’aiuto ricevuto, inviando anche un messaggio vocale di ringraziamento alla Centrale Operativa.