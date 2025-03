La Polizia indaga sul ferimento di un 45enne a colpi di pistola a Catania

Un uomo di 45 anni è stato ferito a colpi di pistola nella serata di ieri nei pressi di un centro scommesse in via Sabato Martelli Castaldi, nel quartiere Cibali. Secondo le prime ricostruzioni, il 45enne è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco che lo hanno ferito all’addome e alle gambe.

Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro, dove è attualmente ricoverato. Nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni per chiarire il movente del ferimento. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un regolamento di conti.