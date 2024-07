La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione speciale per riconoscere il ruolo fondamentale che gli anziani hanno nella società e nelle nostre vite. Istituita da Papa Francesco, questa giornata celebra la saggezza e il contributo degli anziani, sottolineando l’importanza di prendersi cura di loro e di valorizzare la loro presenza nelle nostre comunità.

Il tema scelto per l’edizione del 2024, “Nella vecchiaia non abbandonarmi” (cfr. Sal 71,9), riflette la preoccupazione per la solitudine che troppo spesso accompagna gli anziani. Questa giornata ci invita a riflettere su come possiamo essere presenti per i nostri nonni e gli anziani, offrendo loro compagnia, ascolto e sostegno.

La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per promuovere un dialogo intergenerazionale, dove giovani e anziani possono condividere esperienze, storie e conoscenze. È un invito a costruire una società più inclusiva e solidale, dove nessuno si senta escluso o dimenticato.

In questa giornata, molte iniziative vengono organizzate per celebrare i nonni e gli anziani: eventi culturali, incontri di preghiera, attività ricreative e molto altro. È un momento per dire grazie a coloro che hanno tanto da insegnarci e che sono pilastri della nostra storia personale e collettiva.

Ricordiamo quindi l’importanza di questa giornata e il messaggio che porta con sé: gli anziani sono una risorsa preziosa e un dono per la nostra società. Prendiamoci cura di loro, come loro si sono presi cura di noi.