Inchiesta Athena: Barbagallo chiede intervento urgente del Ministro Piantedosi

Il segretario regionale del PD Sicilia e membro della commissione nazionale Antimafia, Anthony Barbagallo, ha espresso preoccupazione per la mancata risposta del Ministero dell’Interno riguardo ai gravi fatti che interessano l’amministrazione comunale di Paternò. Barbagallo ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo: “Per quali ragioni ad oggi non è stato ancora disposto un accesso ispettivo per verificare eventuali infiltrazioni mafiose?”.

Secondo Barbagallo, i fatti risalgono a prima dell’estate, quando il Partito Democratico aveva già richiesto l’invio di una commissione prefettizia. La necessità di un’ispezione è ora ancora più pressante, dopo che il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della Procura di Catania per provvedimenti restrittivi nei confronti del sindaco di Paternò, di un assessore e di un altro indagato, pur sospendendo l’esecuzione del provvedimento.

“Non si può più procrastinare di fronte a situazioni così gravi”, ha sottolineato Barbagallo, richiamando l’urgenza di accertare eventuali infiltrazioni mafiose e auspicando che una commissione prefettizia venga rapidamente nominata dal ministro per effettuare tutte le necessarie verifiche e accertamenti.