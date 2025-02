Il futuro degli stabilimenti STMicroelectronics di Catania al centro dell’audizione all’ARS

Martedì alle 12, la Commissione Attività produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana terrà un’audizione dedicata al futuro degli stabilimenti STMicroelectronics di Catania e della Sicilia. L’incontro, richiesto dalla deputata Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle, punta a fare il punto sulla situazione del polo industriale catanese, con particolare attenzione alla tutela dell’occupazione e alla continuità produttiva.

Alla riunione prenderanno parte il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e il dirigente generale del Dipartimento della Programmazione Vincenzo Falgares. Presenti anche i rappresentanti di STMicroelectronics Italia, tra cui l’amministratore delegato Lucio Colombo, il Sicily Human Resources Director Ampelio Ventura e il responsabile nazionale delle risorse umane e delle relazioni industriali Luca Civitico.

All’audizione interverranno, inoltre, i rappresentanti delle principali sigle sindacali. L’incontro sarà l’occasione per discutere le strategie industriali che il Governo nazionale, in qualità di azionista di STMicroelectronics, intende adottare per il futuro del sito produttivo catanese. L’obiettivo è evitare ridimensionamenti della produzione e garantire la tutela dei posti di lavoro in un settore strategico per l’economia regionale e nazionale.