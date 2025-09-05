Fumogeni allo stadio, denunciati due tifosi catanesi: scatta la procedura per il Daspo

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato due tifosi del Catania, accusati di aver acceso fumogeni allo stadio “Angelo Massimino” durante due diverse partite disputate nel mese di agosto. Gli episodi risalgono all’amichevole Catania-Valletta del 10 agosto e alla gara di campionato Catania-Foggia del 24 agosto, valida per la stagione 2025/2026. Nel primo caso, un 27enne, posizionato nell’anello inferiore della Curva Nord, ha acceso un artifizio pirotecnico, mettendo a rischio l’incolumità degli spettatori presenti. Nel secondo, un 29enne ha fatto lo stesso nell’anello superiore della Curva Sud, durante la prima partita ufficiale di Serie C.

L’attività investigativa della Digos, supportata dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle riprese della Polizia Scientifica, ha consentito di risalire ai responsabili. Si tratta di due giovani catanesi già noti alle forze dell’ordine: il primo con precedenti legati a manifestazioni pubbliche, il secondo per reati contro il patrimonio.

Entrambi, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 6 bis e 6 ter della legge 401/89. Contestualmente, sono state avviate le procedure per l’emissione del provvedimento di Daspo da parte del Questore.