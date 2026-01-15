Fontanarossa: Enac e Sac firmano il piano da 340 milioni

Avvio del piano di investimenti 2024-2027 per lo scalo di Fontanarossa: oltre 340 milioni per sicurezza, sostenibilità e nuovi servizi ai passeggeri.

L’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) e la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, hanno firmato oggi il Contratto di Programma 2024-2027. L’accordo, che regola la pianificazione sostenibile degli investimenti infrastrutturali, prevede risorse per oltre 340 milioni di euro.

Come evidenziato da Enac in una nota, la pianificazione infrastrutturale della Sac mira al miglioramento continuo della qualità dei servizi, al rafforzamento della sicurezza operativa e alla riduzione dell’impatto ambientale, in linea con le Linee Guida Enac e gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.

Gli investimenti previsti riguarderanno in particolare l’incremento dei livelli di servizio, attraverso interventi legati al Piano di Utilizzo dell’Aerostazione e alla riconfigurazione e ampliamento del Terminal C. Una parte importante del piano sarà destinata anche al miglioramento delle performance operative, con il potenziamento e adeguamento del sistema BHS (Baggage Handling System) del Terminal A, oltre a interventi per incrementare la sicurezza e migliorare la resistenza sismica delle strutture aeroportuali.

Il documento, firmato dal Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna e dall’Amministratore Delegato Sac Nico Torrisi, è il decimo contratto siglato dall’adozione dello schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione Enac, e rappresenta il primo del 2026.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha espresso “grande soddisfazione per il risultato conseguito”, sottolineando come “lo strumento contrattuale sia utile alla pianificazione di investimenti che garantiscano all’utenza livelli sempre più elevati di sicurezza, efficienza energetica e conformità agli standard europei”.