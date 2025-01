Esausto dalla dipendenza dal crack, si autodenuncia e chiede aiuto alla Polizia

Un giovane catanese di 21 anni si è presentato spontaneamente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, autodenunciandosi per aver rubato un’auto nel parcheggio di un supermercato. Il furto era avvenuto il giorno precedente nel parcheggio di un supermercato di viale Castagnola.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati precedenti, ha sfruttato l’occasione per confessare il proprio stato di grave dipendenza dal crack. In lacrime, ha spiegato agli agenti di non riuscire a liberarsi dall’uso della sostanza e ha chiesto di essere arrestato per poter iniziare un percorso di disintossicazione.

I poliziotti, colpiti dal profondo malessere del giovane, lo hanno ascoltato e immediatamente segnalato al Servizio per le Tossicodipendenze per l’inserimento in un programma terapeutico. Durante l’autodenuncia, il giovane ha fornito dettagli sul furto dell’auto, indicando anche il luogo in cui aveva lasciato il mezzo rubato.

Una volante del Commissariato ha successivamente trovato l’auto in via Del Frantoio, con evidenti ammaccature. Dopo le verifiche, il 21enne è stato denunciato per il reato di furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari. Restano valide, fino a sentenza definitiva, la presunzione di innocenza dell’indagato.

Il proprietario dell’auto è stato rintracciato e informato del ritrovamento del mezzo, che gli è stato restituito. L’uomo ha ringraziato gli agenti del Commissariato per l’impegno e la prontezza nell’intervento.