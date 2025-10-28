Enzo Bianco propone di intitolare una via e una borsa di studio a Pasquale Pistorio

Un tributo a un uomo che ha contribuito a trasformare Catania in un polo di innovazione e alta tecnologia. L’ex sindaco Enzo Bianco chiede all’amministrazione comunale di intitolare una via o una piazza della città a Pasquale Pistorio, figura chiave nello sviluppo dell’Etna Valley, e di istituire una borsa di studio a suo nome per i giovani più meritevoli.

«È passato poco tempo dalla scomparsa di Pasquale Pistorio e il dolore resta ancora forte – afferma Bianco –. Pasquale era siciliano ma non era nato a Catania, eppure alla nostra città ha dato tantissimo. Ha avuto un ruolo determinante nella crescita dello stabilimento di STMicroelectronics, che è passato dai 1.200 dipendenti del 1988 ai 4.200 del 2000. Uno dei pilastri di eccellenza su cui è nata l’Etna Valley».

Un’idea che nacque negli anni Ottanta e che, grazie alla visione di Pistorio e di altri pionieri, divenne il simbolo del riscatto industriale del Sud. «Il tempo ha dimostrato che avevamo visto bene e lungo – aggiunge Bianco – quando, con Pasquale e altri volenterosi, mettemmo le basi di quello che sarebbe diventato uno dei poli di sviluppo moderno più importanti d’Italia. Una vera eccellenza che ha contribuito a innalzare la reputazione dell’Italia nel mondo, in un settore complesso e competitivo come quello dell’hi-tech».

Bianco ricorda anche la nascita di un intero ecosistema di imprese intorno a STMicroelectronics: «Attorno a quel grande nucleo sorsero tante micro aziende che diedero lavoro a più di cinquemila giovani. Furono anni formidabili». Per questo, l’ex sindaco propone un riconoscimento concreto alla memoria del manager: «Chiedo all’attuale amministrazione di intitolare a Pistorio una via o una piazza, e agli enti preposti, con in testa l’Università e la STMicroelectronics, di attivare a suo nome una borsa di studio per i nostri giovani più brillanti e meritevoli».

Un’iniziativa che, nelle parole di Bianco, vuole essere non solo un atto di riconoscenza, ma anche un modo per mantenere vivo lo spirito innovativo che ha reso Catania un punto di riferimento nel panorama tecnologico europeo.

