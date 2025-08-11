Corte dei Conti convoca la Regione Sicilia: entro l’8 settembre documenti per il contraddittorio sulla gestione del ciclo dei rifiuti

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 11 Agosto 2025 - 15:07

Termovalorizzatore ( archivio)

La Corte dei Conti ha concluso l’indagine sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia e ha fissato all’8 settembre il termine per il deposito di relazioni, memorie, documenti e altri atti utili alle deduzioni tecniche e documentali. Entro il mese di settembre sarà convocato un contraddittorio con la Regione e le parti interessate. La decisione è contenuta in un dossier di 155 pagine, approvato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana, che analizza in modo dettagliato le principali criticità del sistema. I relatori Salvatore Pilato e Francesca Leotta hanno illustrato la bozza di referto, che prende in esame non solo la gestione dei rifiuti ma anche l’economia circolare e le azioni a tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al ritardo nella stesura e nell’approvazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR). Il documento sarà inviato alla Presidenza della Regione, all’Ufficio legislativo e legale, agli assessorati all’Energia e al Territorio e Ambiente, al Dipartimento Acqua e Rifiuti e agli enti rappresentativi di tutti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) della Sicilia. Per conoscenza e per consentire la partecipazione al contraddittorio, sarà trasmesso anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, all’Anci Sicilia, all’Arpa, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’Ambiente, all’Assemblea Regionale Siciliana e alle relative commissioni Bilancio e Ambiente, oltre che all’Assessorato regionale all’Economia, alla Ragioneria generale e al Collegio dei revisori della Regione.

Nasce la nuova piazza ex Santa Marta a Catania: uno spazio verde e di rigenerazione urbana

Redazione 11 Agosto 2025 - 15:04

Schifani, conti in ordine e cantieri aperti: «Non mi faccio logorare dai giochini di palazzo»

Redazione 11 Agosto 2025 - 08:10

Ponte sullo Stretto, dal “no” tecnico al dossier strategico: perché oggi pesa più di ieri

L.P 11 Agosto 2025 - 06:31

Vizzini, viola il divieto di avvicinamento e suona insistentemente al citofono dell’ex: arrestato 72enne

Redazione 10 Agosto 2025 - 17:02

Petralia Sottana, “Di Pietra e di Stelle”: un viaggio notturno tra arte, storia e memoria

Redazione 10 Agosto 2025 - 17:00

Acireale, chiuso per 7 giorni un centro scommesse abituale ritrovo di pregiudicati

Redazione 10 Agosto 2025 - 16:57

Ultimissime

Corte dei Conti convoca la Regione Sicilia: entro l’8 settembre documenti per il contraddittorio sulla gestione del ciclo dei rifiuti

Redazione 11 Agosto 2025 - 15:07

Nasce la nuova piazza ex Santa Marta a Catania: uno spazio verde e di rigenerazione urbana

Redazione 11 Agosto 2025 - 15:04

Schifani, conti in ordine e cantieri aperti: «Non mi faccio logorare dai giochini di palazzo»

Redazione 11 Agosto 2025 - 08:10
auto passeggero (pexels) - cataniaoggi

“Era solo una tachipirina”: trattato come un delinquente al posto di blocco | Patente sospesa e punti evaporati

Francesca Cattaneo 11 Agosto 2025 - 07:35

Ponte sullo Stretto, dal “no” tecnico al dossier strategico: perché oggi pesa più di ieri

L.P 11 Agosto 2025 - 06:31