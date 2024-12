Controlli straordinari interforze: prevenzione e sicurezza nelle zone della movida catanese

Durante l’ultimo fine settimana, sono stati effettuati controlli interforze nel centro storico di Catania, secondo quanto disposto dall’ordinanza del Questore, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza nelle aree maggiormente frequentate dalla movida giovanile. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle zone caratterizzate dalla presenza di locali e luoghi di aggregazione.

Polizia di Stato: operazioni coordinate e risultati

La Polizia di Stato, coadiuvata da una squadra del Reparto Mobile, dalla Polizia Scientifica, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Locale e dai militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, ha messo in campo un dispositivo articolato per vigilare sul sereno svolgimento della movida. Le pattuglie hanno presidiato aree nevralgiche come Piazza Vincenzo Bellini, via Teatro Massimo, via Etnea e molte altre zone limitrofe.

Nel corso delle operazioni:

• Sono state identificate 215 persone, di cui 28 con precedenti penali.

• Sono stati controllati 95 veicoli, elevando 10 verbali per infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni complessive di circa 6.500 euro. Le violazioni hanno riguardato guida senza casco, mancanza di revisione e divieti di sosta, con rimozione di tre autovetture.

Le pattuglie appiedate e motorizzate hanno impedito l’accesso di veicoli alle zone pedonali e contrastato il fenomeno del parcheggio selvaggio. Durante i controlli, un pregiudicato 59enne è stato denunciato per possesso di arnesi da scasso, trovati nella sua auto insieme a tre complici.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno presidiato zone come Piazza Federico di Svevia e Largo Rosolino Pilo, effettuando controlli mirati per contrastare reati predatori, smercio di droga e condotte pericolose alla guida:

• Controllate 88 persone e 47 veicoli.

• Elevati 19 verbali per violazioni al Codice della Strada, per un totale di 6.500 euro. Tra le infrazioni riscontrate: guida senza casco, utilizzo del cellulare al volante e sosta irregolare.

• Fermati amministrativamente tre veicoli privi di revisione o assicurazione.

Un focus particolare è stato dedicato alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza e al contrasto al consumo di droga. Durante i controlli antidroga, un 29enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore per possesso di marijuana.

Movida serena e controlli efficaci

Grazie alla presenza capillare delle forze dell’ordine e ai presidi dinamici, non si sono verificati disordini durante le serate della movida catanese. L’attività interforze ha rappresentato un importante deterrente per ogni forma di illegalità, garantendo un clima di maggiore sicurezza per residenti e avventori.