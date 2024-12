Controlli straordinari della Polizia di Stato nei comuni di Piedimonte Etneo e Linguaglossa

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio nei comuni di Piedimonte Etneo e Linguaglossa, nell’ambito delle attività mirate a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, intensificate in vista delle festività natalizie. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno istituito diversi posti di controllo, sia fissi che dinamici, per pattugliare strade e piazze, con particolare attenzione a zone molto frequentate come bar, farmacie e supermercati, durante il fine settimana legato alla festività dell’Immacolata.

Complessivamente, sono state identificate 180 persone e controllati 125 veicoli. Numerose le violazioni riscontrate al Codice della Strada, con sanzioni per un totale di 1000 euro e una decurtazione complessiva di cinque punti sulle patenti. Tra le infrazioni più frequenti rilevate vi sono guida senza documenti, mancanza di assicurazione e revisione scaduta, che hanno comportato la sospensione dalla circolazione dei veicoli. Un uomo è stato denunciato per violazione degli obblighi di custodia, poiché non ha consegnato un’auto confiscata all’impresa incaricata.

Nel corso dell’attività sono stati eseguiti controlli in un esercizio commerciale, dove sono stati identificati 52 avventori, alcuni dei quali con precedenti di polizia. Inoltre, sono stati verificati 15 soggetti sottoposti a misure cautelari restrittive per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori controlli sono già programmati e interesseranno nei prossimi giorni altri Comuni del territorio di Acireale.