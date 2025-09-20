Controlli dei Nas a Bronte: sanzioni per irregolarità in un bar e una pasticceria

In vista della Sagra del Pistacchio DOP, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania, insieme ai militari della Stazione locale, hanno effettuato una serie di controlli a tutela della salute pubblica in due esercizi commerciali del centro cittadino: un bar e una pasticceria. Nel primo caso, all’interno di un bar gestito da una 58enne, i militari hanno accertato la mancata compilazione delle schede di monitoraggio delle temperature dei frigoriferi e dei congelatori, oltre all’allestimento di un’area per la somministrazione di alimenti non autorizzata dall’autorità sanitaria. Due violazioni che sono costate alla titolare sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro.

Il rispetto della cosiddetta “catena del freddo”, hanno spiegato i militari, è un presidio fondamentale per garantire la sicurezza alimentare: solo attraverso un controllo costante delle temperature si può evitare la proliferazione di batteri e microrganismi pericolosi. La mancata registrazione dei dati, invece, non consente di certificare la corretta conservazione dei prodotti.

Ancora più gravi le irregolarità riscontrate in una pasticceria del posto, gestita da un 33enne. Qui i Carabinieri hanno trovato sporco diffuso su superfici e macchinari da lavoro e l’assenza totale del manuale di autocontrollo HACCP, documento obbligatorio che attesta i processi di conservazione e trasformazione degli alimenti, come l’abbattimento. Anche in questo caso sono scattate due sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 3.000 euro.

L’operazione rientra in una più ampia attività di prevenzione condotta dal NAS nei giorni che precedono la manifestazione dedicata all’“oro verde” dell’Etna, quando l’afflusso di turisti e visitatori richiama migliaia di persone a Bronte. L’obiettivo dei controlli, sottolineano i Carabinieri, è quello di garantire standard igienici adeguati e di tutelare i consumatori, offrendo al tempo stesso un segnale di attenzione alla qualità che accompagna il marchio DOP del pistacchio brontese.