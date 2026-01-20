Controlli Carabinieri Catania: parcheggiatori abusivi denunciati e sequestri auto

Redazione 20 Gennaio 2026 - 11:42

Blitz dei Carabinieri in centro: focus su sicurezza stradale e illegalità diffusa.

Prosegue l’attività di contrasto all’illegalità diffusa nel capoluogo etneo. I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio . L’operazione si è concentrata sul contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente colpite da questa presenza irregolare .

Durante le attività, i militari hanno individuato e deferito in stato di libertà due uomini, un 58enne e un 38enne, entrambi residenti a Catania . I due sono stati sorpresi in zone diverse della città mentre esercitavano abusivamente l’attività di guardiamacchine . Per entrambi è scattata la contestazione della recidiva: essendo già stati sanzionati in passato per la stessa violazione, la normativa prevede un intervento repressivo più severo che sposta la sanzione dal piano amministrativo a quello penale .

Nel contesto dello stesso servizio, l’Arma ha intensificato i controlli anche sulla sicurezza stradale. Sono state identificate 29 persone e controllati 14 veicoli . Il bilancio delle verifiche ha portato all’elevazione di sanzioni per un totale di 6.312 euro . Tra le violazioni al Codice della Strada contestate figurano la guida con il cellulare, la mancanza di copertura assicurativa, la guida senza patente e la mancata revisione periodica . È stato inoltre disposto il sequestro di un veicolo .

Disclaimer: Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza .

