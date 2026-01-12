Controlli al Massimino: Daspo a un 36enne

Daspo di due anni per un 36enne catanese: allo stadio “Angelo Massimino” aveva tre fumogeni nascosti nello zaino prima di Catania F.C. – Cavese.

Voleva entrare allo stadio con tre fumogeni nascosti nello zaino, ma è stato bloccato ai varchi d’ingresso dello stadio “Angelo Massimino” di Catania. A fermare il tifoso, un catanese di 36 anni, sono stati gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei controlli prima dell’incontro di calcio Catania F.C. – Cavese, valevole per il campionato di Serie C.

L’uomo si è presentato davanti ai varchi del settore Curva Sud, tentando di superare senza destare sospetti le fasi di prefiltraggio. Proprio in quell’area i poliziotti della Questura di Catania svolgono controlli costanti per garantire ordine pubblico e sicurezza degli spettatori.

Quando è arrivato il suo turno, il tifoso è stato sottoposto alle verifiche previste ed è stato invitato ad aprire lo zaino. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito gli agenti che, all’interno della borsa, hanno trovato ben nascosti tre fumogeni. Gli artifizi pirotecnici sono stati recuperati e sequestrati.

Contestualmente sono scattate le procedure per l’emissione della misura di prevenzione del Divieto di Accadere alle Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.). Per rendere più incisiva e immediata l’azione di prevenzione dei cosiddetti reati “da stadio”, il Questore di Catania ha disposto da tempo un rafforzamento dei servizi di controllo, con l’obiettivo di contrastare nell’immediatezza le condotte illecite legate agli incontri di calcio.

Al termine dell’attività, i poliziotti della Divisione Anticrimine, specializzati nell’emissione del Daspo, hanno redatto, emesso e notificato in tempo reale il provvedimento del Questore nei confronti del 36enne: per due anni non potrà accedere agli impianti sportivi e non potrà assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Il tempestivo intervento della Polizia ha consentito di scongiurare azioni potenzialmente pericolose, in grado di compromettere la sicurezza dei presenti prima, durante e dopo la partita.

