Controlli a tappeto in discoteca ad Aci Castello: irregolarità e sanzioni

Durante il fine settimana, seguendo le direttive del Questore di Catania, si è svolta un’operazione di controllo in una nota discoteca di Aci Castello. Le forze dell’ordine, tra cui la Divisione Polizia Anticrimine, la Polizia Amministrativa, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’ASP Veterinaria e Igiene Pubblica, l’Ispettorato del lavoro e lo S.Pre.S.A.L., hanno effettuato un’ispezione congiunta.

Il risultato dell’operazione ha portato alla denuncia del proprietario per non aver rispettato le norme antincendio, avendo solo tre addetti presenti invece dei sei richiesti dalla licenza. Inoltre, il Corpo Forestale ha sequestrato 6 kg di lime trattati con un fungicida tossico, usati nei cocktail, motivo per cui il titolare è stato denunciato per commercio di alimenti nocivi.

L’ASP ha multato il proprietario per 2000 euro a causa di carenze igieniche e per l’uso improprio di un locale come laboratorio di preparazione frutta. Sarà inoltre segnalata al Comune l’apertura non autorizzata di una finestra e una porta, che ha alterato la destinazione d’uso del locale.

Lo S.Pre.S.A.L. ha rilevato violazioni della sicurezza sul lavoro, tra cui l’assenza di spogliatoi per i dipendenti, con una multa di 8mila, riducibili a 20mila euro se le irregolarità verranno sanate. È stata anche riscontrata una cassetta di pronto soccorso con materiali scaduti, con una sanzione di 6mila euro, riducibili a 1500 euro.

Infine, l’Ispettorato del lavoro ha sospeso un addetto alla sicurezza per irregolarità nel suo contratto di lavoro. Queste azioni riaffermano l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.