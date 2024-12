Controlli a Picanello e nel centro storico: irregolarità e sanzioni per migliaia di euro

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione di controllo nel quartiere Picanello e nel centro storico di Catania, finalizzata a verificare il rispetto delle normative sulla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, oltre che a garantire la tracciabilità e genuinità dei prodotti. L’intervento ha coinvolto diversi enti, tra cui le unità cinofile antidroga della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Locale con le sezioni “Viabilità” e “Annona”.

Durante i controlli è emersa una serie di irregolarità presso una gastronomia del quartiere Picanello. Il titolare aveva posizionato un braciere in strada per cuocere cibo in modo irregolare, allestendo anche tavoli e sedie sul suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni. La Polizia Locale ha sequestrato tutto il materiale e ha comminato le relative sanzioni. Ulteriori verifiche sulla tracciabilità dei prodotti hanno evidenziato l’impossibilità di risalire alla provenienza dell’olio utilizzato, mentre il Corpo Forestale ha accertato la mancanza di indicazioni sugli ingredienti nei preparati. Queste violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 3500 euro.

Nel centro storico, un venditore ambulante è stato trovato a vendere frutta e verdura senza licenza e senza requisiti professionali. Gli alimenti sequestrati sono stati successivamente donati a un’associazione benefica, mentre all’ambulante è stata inflitta una multa amministrativa di oltre 3300 euro.

L’operazione ha incluso anche un’intensa attività di pattugliamento per garantire la sicurezza stradale. Sono state rilevate numerose violazioni del Codice della Strada, tra cui guida senza assicurazione, veicoli con revisione scaduta e sosta in divieto. Complessivamente, sono state elevate 32 sanzioni.

Questi interventi, volti a contrastare l’abusivismo e a promuovere la sicurezza alimentare e stradale, rappresentano un importante passo verso il rispetto delle norme e la tutela della salute pubblica. Le autorità continueranno a vigilare per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.