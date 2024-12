Claudio Di Mari, il sì romantico: proposta di matrimonio a Natale per lo stilista siciliano

Fiori d’arancio in vista per lo stilista siciliano Claudio Di Mari, che nella magica notte di Natale ha sorpreso la sua Angelica con una proposta romantica e una dichiarazione d’amore che ha emozionato tutti. “Mi sono innamorato di te perché la tua semplicità mi ha riportato alla vita vera, fatta di essenza e non di apparenza”, ha dichiarato il designer di abiti da sposa, porgendole l’anello.

La notizia ha subito fatto il giro dei social, raccogliendo una pioggia di like, commenti e cuori sotto il post condiviso dallo stilista, amatissimo dalle celebrities siciliane. Tra i tanti messaggi di auguri, spiccano quelli della campionessa mondiale e olimpica Rossella Fiamingo, reduce dal trionfo con la squadra di spada femminile a Parigi 2024, e della showgirl Costanza Caracciolo. Si preannuncia un matrimonio da favola, che dovrebbe tenersi in Sicilia alla fine dell’estate 2025, con una lista di invitati che promette una parata di stelle.

I dettagli delle nozze, che promettono di essere un vero evento, sembrano già trapelare dai social. A occuparsi dell’organizzazione potrebbe essere la famosa wedding planner campana Cira Lombardo, apprezzata per i suoi allestimenti da sogno e la capacità di trasformare ogni matrimonio in un evento unico.

La Sicilia sarà protagonista delle nozze, una terra che Di Mari celebra da sempre nelle sue collezioni, ispirate alla tradizione sartoriale siciliana. Tra le location possibili spiccano Noto e Lampedusa, luoghi del cuore della coppia, ideali per accogliere le celebrità attese e per organizzare un party tematico che potrebbe anticipare il grande giorno.

Nessun dubbio sull’abito da sposa: sarà disegnato da Claudio Di Mari e sarà il più importante della sua carriera. Per il giovane stilista catanese, il 2025 si preannuncia un anno straordinario, non solo per il matrimonio ma anche per la moda. Ad aprile presenterà la sua nuova collezione sposa a Barcellona, e molti immaginano che sarà ispirata proprio alla sua Angelica. Un anno di amore e successi per uno degli stilisti più amati del panorama italiano.