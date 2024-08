Cinque bandiere Blu per le spiagge Ragusane

Nel 2024, la provincia di Ragusa ha celebrato un importante traguardo con l’assegnazione della Bandiera Blu a cinque delle sue spiagge più belle. Questo riconoscimento internazionale premia le località costiere che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. Ecco un approfondimento sulle spiagge premiate:

Sampieri (Scicli)

Situata nel comune di Scicli, Sampieri è una lunga spiaggia di sabbia dorata, famosa per il suo fascino selvaggio e incontaminato. Le acque cristalline e la presenza di dune naturali la rendono una meta ideale per chi cerca relax e bellezza naturale.

Pisciotto (Scicli)

Anche questa spiaggia si trova a Scicli e si distingue per la sua tranquillità e il paesaggio mozzafiato. Pisciotto è perfetta per chi ama le passeggiate lungo la riva e le immersioni nelle acque limpide.

Pietre Nere (Pozzallo)

Pietre Nere è una delle spiagge più frequentate di Pozzallo, grazie alla sua sabbia fine e ai numerosi servizi disponibili. È una destinazione ideale per famiglie e giovani, con un lungomare vivace e ben attrezzato.

Raganzino (Pozzallo)

Questa spiaggia offre un ambiente più tranquillo rispetto a Pietre Nere, ma non meno affascinante. Raganzino è perfetta per chi cerca un luogo dove rilassarsi e godersi il mare in tutta serenità.

Santa Maria del Focallo (Ispica)

Situata nel comune di Ispica, Santa Maria del Focallo è una lunga distesa di sabbia dorata, circondata da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Le sue acque pulite e i numerosi servizi la rendono una delle spiagge più apprezzate della zona.

Queste cinque spiagge rappresentano l’eccellenza del litorale ragusano e sono un esempio di come la cura dell’ambiente e la qualità dei servizi possano fare la differenza. Se non le avete ancora visitate, l’estate 2024 potrebbe essere l’occasione perfetta per scoprirle!