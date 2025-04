Catania, paura davanti a scuola: aggredisce agenti con un taglierino, arrestato per tentato omicidio

Momenti di terrore a Catania in corso Indipendenza, dove un uomo di 37 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di un agente.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’ingresso di una scuola materna e di un parco giochi affollato di bambini. Alla richiesta di mostrare i documenti, l’uomo ha infilato la mano in un borsello estraendo improvvisamente un taglierino, con cui si è scagliato contro uno dei poliziotti.

L’aggressore ha sferrato diversi fendenti al collo dell’agente, che fortunatamente è riuscito a schivare la maggior parte dei colpi, rimanendo ferito solo al volto. Con l’aiuto della collega, il poliziotto ha cercato di immobilizzare l’uomo, ricorrendo anche all’arma a impulsi elettrici (taser), che però inizialmente non ha avuto effetto a causa degli indumenti indossati dall’aggressore.

In attesa dei rinforzi, il 37enne ha continuato a colpire, tentando ancora una volta di ferire l’agente al collo e sferrando un calcio alla caviglia della poliziotta. All’arrivo di una seconda volante, i poliziotti hanno estratto le armi per cercare di dissuaderlo, ma l’uomo ha continuato a minacciare gli operatori. Solo con l’intervento di una terza pattuglia è stato possibile bloccarlo definitivamente, grazie all’utilizzo del taser.

I due agenti sono stati trasportati in ospedale: il poliziotto ferito è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica, mentre la collega ha riportato una contusione.

Il pubblico ministero ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.