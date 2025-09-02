Catania, operazione antidroga dei Carabinieri in piazza Dante: un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un giovane di 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale per contrastare il traffico di droga in città. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi della piazza. Alla vista dei Carabinieri ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito fermato e sottoposto a perquisizione. Addosso gli sono stati trovati diversi involucri contenenti marijuana e cocaina, oltre a una somma di denaro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del ragazzo, dove i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione conferma l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella lotta al fenomeno dello spaccio di droga che, soprattutto nei quartieri centrali della città, continua a rappresentare un’emergenza per la sicurezza e la vivibilità urbana.