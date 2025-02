Catania, madre e figlio rubano in un negozio con un bambino di 3 anni: denunciati

Una coppia di ladri, composta da madre e figlio, ha messo a segno due furti in un negozio di casalinghi all’interno di un noto centro commerciale di Catania, portando con sé anche un bambino di soli tre anni. La polizia di Stato ha individuato e denunciato i responsabili, che sono riusciti a sottrarre trapani e smerigliatrici per un valore di circa 500 euro, approfittando di un momento di distrazione del personale addetto alla sicurezza.

A far scattare l’indagine è stato il titolare dell’attività commerciale, che, accortosi della mancanza della merce, ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. Visionando le immagini della videosorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei furti. Nel primo episodio, la donna e il figlio sono entrati nel negozio con un carrello contenente un grande scatolone vuoto di un televisore. Mentre il nipotino giocava all’interno del carrello, l’uomo ha prelevato diversi attrezzi da lavoro e li ha nascosti nello scatolone, riuscendo poi a uscire indisturbato dal negozio.

Il giorno successivo, l’uomo è tornato nello stesso negozio accompagnato questa volta da un complice maschile, rubando altra merce, che ha nascosto nelle tasche del giubbotto. Anche in questa occasione, è riuscito ad allontanarsi senza essere fermato.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno identificato tutti e tre i responsabili, che sono stati denunciati per furto aggravato. Inoltre, data la presenza del minore durante il primo furto e il coinvolgimento del padre, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, la polizia ha trasmesso le risultanze dell’indagine al Tribunale per i Minori, affinché venga valutata la posizione genitoriale dell’uomo.