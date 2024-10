Catania: intensi controlli interforze nel weekend garantiscono sicurezza nella movida cittadina

Durante l’ultimo fine settimana, a Catania sono stati effettuati controlli interforze, coordinati dal Questore, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. L’operazione, pianificata con il supporto delle forze di polizia locali e nazionali, ha visto una capillare attività di vigilanza in città, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai cittadini e turisti.

Le pattuglie della Polizia di Stato, con il supporto di unità speciali come la Polizia Scientifica e la Guardia di Finanza, hanno sorvegliato le aree centrali di Catania, tra cui piazza Bellini, via Etnea, via Sangiuliano e altre zone di interesse. L’obiettivo principale era prevenire il consumo di droghe e l’abuso di alcolici, garantendo allo stesso tempo ordine pubblico e sicurezza stradale.

In piazza Bellini, le forze dell’ordine hanno gestito in modo efficace la presenza di veicoli e motocicli, scongiurando situazioni di sosta selvaggia e garantendo la sicurezza dei pedoni. Durante la serata sono state identificate 192 persone, di cui 39 con precedenti, e sottoposti a controllo 69 veicoli. Sono stati emessi 8 verbali per violazioni del Codice della Strada, tra cui circolazione senza assicurazione e sosta irregolare.

L’attività di prevenzione contro lo spaccio ha portato al sequestro di diverse dosi di droga in via Sangiuliano, rinvenute in un’auto a noleggio, mentre sono in corso accertamenti per identificare il responsabile.

Nel quartiere San Cristoforo e nelle aree limitrofe, i Carabinieri hanno svolto operazioni di contrasto alla criminalità, controllando 25 persone e 7 veicoli. Sono state elevate sanzioni per un totale di circa 2.500 euro, in particolare per violazioni come la mancata revisione e guida con il cellulare. Un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato nella zona di Largo Rosolino Pilo, mentre venivano recuperate circa 25 euro raccolte dai conducenti.

Grazie all’intensa attività di controllo, la serata si è svolta senza disordini e con una significativa riduzione delle infrazioni, contribuendo a un sereno svolgimento della movida cittadina.